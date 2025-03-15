Российский космонавт Кирилл Песков отправился на Crew Dragon к МКС
Российский космонавт Кирилл Песков на корабле Crew Dragon отправился к Международной космической станции (МКС), стыковка к модулю американского сегмента станции ожидается 16 марта в 06:30 мск, сообщает Telegram-канал «Роскосмоса».
Ракета Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала с площадки 39A Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде в 02:03 мск. На борту корабля, помимо Пескова, находятся астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси.
Выведение Crew Dragon на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты прошли штатно, стыковка к модулю Harmony американского сегмента МКС пройдет 16 марта в 06:30 мск, сообщили в госкорпорации.
Запуск миссии Crew-10 с российским космонавтом был запланирован на 13 марта, но его перенесли из-за сильного ветра и осадков, прогнозируемых на траектории полета, сообщало NASA. По информации «Роскосмоса», спустя несколько дней после прибытия экипажа Crew-10 на МКС на Землю со станции вернется корабль Crew Dragon с экипажем Crew-9. В его составе – космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.
В декабре 2024 г. правительство России одобрило переговоры «Роскосмоса» с NASA о третьем дополнении к соглашению о перекрестных полетах на МКС. Соглашение касается полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях. 11 сентября на тот момент гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщал прессе, что Россия и США продолжат работу по программе перекрестных полетов к МКС и после весны 2025 г.