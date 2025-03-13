NASA перенесло запуск миссии Crew-10 с российским космонавтом на 14 марта
Ракета-носитель SpaceX Crew-10, принадлежащая NASA, стартует не ранее 19:03 по восточному времени 14 марта (3:03 15 марта мск), чтобы доставить четырех членов экипажа на Международную космическую станцию. Руководители миссии решили отказаться от попытки запуска 13 марта из-за сильного ветра и осадков, прогнозируемых на траектории полета, сообщило NASA.
Команды по запуску также работают над устранением проблемы с гидравлической системой крепления ракеты Falcon 9 на стартовом комплексе 39A космического центра Кеннеди NASA во Флориде.
Астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, астронавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Такуя Ониши и космонавт Роскосмоса Кирилл Песков останутся в своих каютах в космическом центре во Флориде.
Стыковка с МКС запланирована на 23:30 15 марта (7:30 16 марта мск).
Crew-10 – это 10-я миссия по ротации экипажа системы космических перевозок SpaceX и 11-й полет с экипажем на борту (включая испытательный полет Demo-2) на космическую станцию в рамках коммерческой программы NASA.
В декабре 2024 г. правительство России одобрило переговоры «Роскосмоса» с NASA о третьем дополнении к соглашению о перекрестных полетах на МКС. Соглашение касается полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях. 11 сентября на тот момент гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщал прессе, что Россия и США продолжат работу по программе перекрестных полетов к МКС и после весны 2025 г.