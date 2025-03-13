Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

NASA перенесло запуск миссии Crew-10 с российским космонавтом на 14 марта

Ведомости

Ракета-носитель SpaceX Crew-10, принадлежащая NASA, стартует не ранее 19:03 по восточному времени 14 марта (3:03 15 марта мск), чтобы доставить четырех членов экипажа на Международную космическую станцию. Руководители миссии решили отказаться от попытки запуска 13 марта из-за сильного ветра и осадков, прогнозируемых на траектории полета, сообщило NASA.

Команды по запуску также работают над устранением проблемы с гидравлической системой крепления ракеты Falcon 9 на стартовом комплексе 39A космического центра Кеннеди NASA во Флориде.

Астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, астронавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Такуя Ониши и космонавт Роскосмоса Кирилл Песков останутся в своих каютах в космическом центре во Флориде.

Стыковка с МКС запланирована на 23:30 15 марта (7:30 16 марта мск).

Crew-10 – это 10-я миссия по ротации экипажа системы космических перевозок SpaceX и 11-й полет с экипажем на борту (включая испытательный полет Demo-2) на космическую станцию в рамках коммерческой программы NASA.

В декабре 2024 г. правительство России одобрило переговоры «Роскосмоса» с NASA о третьем дополнении к соглашению о перекрестных полетах на МКС. Соглашение касается полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях. 11 сентября на тот момент гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщал прессе, что Россия и США продолжат работу по программе перекрестных полетов к МКС и после весны 2025 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных