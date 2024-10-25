Экипаж SpaceX Crew-8 с российским космонавтом благополучно вернулся на Землю
Астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс, а также космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин благополучно приводнились на космическом корабле SpaceX Dragon у побережья Пенсаколы (Флорида), завершив таким образом семимесячную научную миссию на борту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает NASA.
Экипаж пока находится внутри корабля. Они смогут покинуть его после того, как Dragon поднимут на предназначенное для этой задачи судно. На главной палубе экипаж будет извлечен из космического корабля и пройдет медицинский осмотр, после чего на вертолете отправится на борт самолета в Космический центр NASA в Хьюстоне.
Корабль Crew Dragon компании SpaceX с Гребенкиным отправился на орбиту в начале марта в рамках перекрестных полетов на МКС. Корабль пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС 5 марта. Вместе с российским космонавтом на МКС доставили астронавтов NASA Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Джанетт Эппс.
Изначально отстыковка намечалась на 8 октября. Затем расстыковку откладывали, объясняя неблагоприятными погодными условиями. 16 октября NASA сообщило, что отстыковка корабля от МКС произойдет не раньше 20 октября.
9 октября во Флориде прошел ураган «Милтон». Он обрушился на восточное побережье США недалеко от острова Сиеста-Ки в 70 милях к югу от города Тампы. Его мощность изначально относили к пятой категории, но по достижении берегов США сила урагана снизилась уже до третьей категории (максимальная скорость ветра в эпицентре составляла около 195 км/ч). Позже мощность «Милтона» уменьшилась до первой категории, утром 10 октября ураган вышел в Атлантический океан.