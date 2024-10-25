Экипаж SpaceX Crew-8 с российским космонавтом благополучно вернулся на Землю

Экипаж пока находится внутри корабля. Они смогут покинуть его после того, как Dragon поднимут на предназначенное для этой задачи судно. На главной палубе экипаж будет извлечен из космического корабля и пройдет медицинский осмотр, после чего на вертолете отправится на борт самолета в Космический центр NASA в Хьюстоне.