«Роскосмос» объявил о переносе расстыковки Crew Dragon с МКС из-за непогоды

9 октября в американском штате прошел ураган «Милтон». Он обрушился на западное побережье США недалеко от острова Сиеста-Ки в 70 милях к югу от города Тампы. Его мощность изначально относили к пятой категории, но, когда ураган достиг берегов США, его сила снизилась уже до третьей категории (максимальная скорость составляла около 195 км/ч).