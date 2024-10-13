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«Роскосмос» объявил о переносе расстыковки Crew Dragon с МКС из-за непогоды

Ведомости

Расстыковка корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8, в который входит космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин, отложена из-за непогоды во Флориде. Об этом сообщили в Telegram-канале российской госкорпорации.

«Запланированная на сегодня расстыковка с МКС корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8, в который входит космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин, отложена из-за неблагоприятной погоды в местах приводнения возле побережья штата Флорида», – говорится в сообщении.

9 октября в американском штате прошел ураган «Милтон». Он обрушился на западное побережье США недалеко от острова Сиеста-Ки в 70 милях к югу от города Тампы. Его мощность изначально относили к пятой категории, но, когда ураган достиг берегов США, его сила снизилась уже до третьей категории (максимальная скорость составляла около 195 км/ч). 

Позже мощность «Милтона» уменьшилась до первой категории, утром 10 октября ураган вышел в Атлантический океан. По последним данным, по меньшей мере 15 человек погибли при урагане.

Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил журналистам, что ураган пошел «не по худшему сценарию» и шторм «Милтона» не был таким, как при урагане «Хелен», при котором погибли более 200 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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