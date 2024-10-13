«Роскосмос» объявил о переносе расстыковки Crew Dragon с МКС из-за непогоды
Расстыковка корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8, в который входит космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин, отложена из-за непогоды во Флориде. Об этом сообщили в Telegram-канале российской госкорпорации.
«Запланированная на сегодня расстыковка с МКС корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8, в который входит космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин, отложена из-за неблагоприятной погоды в местах приводнения возле побережья штата Флорида», – говорится в сообщении.
9 октября в американском штате прошел ураган «Милтон». Он обрушился на западное побережье США недалеко от острова Сиеста-Ки в 70 милях к югу от города Тампы. Его мощность изначально относили к пятой категории, но, когда ураган достиг берегов США, его сила снизилась уже до третьей категории (максимальная скорость составляла около 195 км/ч).
Позже мощность «Милтона» уменьшилась до первой категории, утром 10 октября ураган вышел в Атлантический океан. По последним данным, по меньшей мере 15 человек погибли при урагане.
Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил журналистам, что ураган пошел «не по худшему сценарию» и шторм «Милтона» не был таким, как при урагане «Хелен», при котором погибли более 200 человек.