Из-за урагана «Милтон» погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек стали жертвами урагана «Милтон». Об этом сообщает ABC News, подсчитавшее число погибших на основе данных брифингов.
Шесть человек погибли в округе Сент-Луси, где прошло около 10 торнадо. Еще четыре человека в округе Волуси стали жертвами шторма. В Сент-Питерсберге (город в штате Флорида) погибли два человека, в округе Ситрэс – один. Где зафиксированы еще две смерти, ABC не уточняет.
По данным портала PowerOutage.us, который отслеживает отключения электричества по всей стране, сейчас без света остаются около 2,5 млн жителей Флориды. Проблемы с электричеством также испытывают еще около 74 000 абонентов в Джорджии и Северной Каролине.
9 октября «Милтон» обрушился на западное побережье США недалеко от острова Сиеста-Ки в 70 милях к югу от города Тампы. Его мощность изначально относили к пятой категории, но, когда ураган достиг берегов США, его сила снизилась уже до третьей категории (максимальная скорость составляла около 195 км/ч). Позже мощность «Милтона» уменьшилась до первой категории, утром 10 октября ураган вышел в Атлантический океан.
Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил журналистам, что ураган пошел «не по худшему сценарию» и шторм «Милтона» не был таким, как при урагане «Хелен». По данным NBC, порядка 11 млн жителей подверглись риску затопления.