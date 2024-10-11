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Из-за урагана «Милтон» погибли не менее 15 человек

Ведомости

По меньшей мере 15 человек стали жертвами урагана «Милтон». Об этом сообщает ABC News, подсчитавшее число погибших на основе данных брифингов.

Шесть человек погибли в округе Сент-Луси, где прошло около 10 торнадо. Еще четыре человека в округе Волуси стали жертвами шторма. В Сент-Питерсберге (город в штате Флорида) погибли два человека, в округе Ситрэс – один. Где зафиксированы еще две смерти, ABC не уточняет.

По данным портала PowerOutage.us, который отслеживает отключения электричества по всей стране, сейчас без света остаются около 2,5 млн жителей Флориды. Проблемы с электричеством также испытывают еще около 74 000 абонентов в Джорджии и Северной Каролине.

9 октября «Милтон» обрушился на западное побережье США недалеко от острова Сиеста-Ки в 70 милях к югу от города Тампы. Его мощность изначально относили к пятой категории, но, когда ураган достиг берегов США, его сила снизилась уже до третьей категории (максимальная скорость составляла около 195 км/ч). Позже мощность «Милтона» уменьшилась до первой категории, утром 10 октября ураган вышел в Атлантический океан.

Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил журналистам, что ураган пошел «не по худшему сценарию» и шторм «Милтона» не был таким, как при урагане «Хелен». По данным NBC, порядка 11 млн жителей подверглись риску затопления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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