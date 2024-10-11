Из-за урагана «Милтон» погибли не менее 15 человек

Шесть человек погибли в округе Сент-Луси, где прошло около 10 торнадо. Еще четыре человека в округе Волуси стали жертвами шторма. В Сент-Питерсберге (город в штате Флорида) погибли два человека, в округе Ситрэс – один. Где зафиксированы еще две смерти, ABC не уточняет.