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NBC: 10 человек погибло из-за урагана «Милтон» во Флориде

Ведомости

Ураган «Милтон» унес жизни 10 человек во Флориде, сообщает американский телеканал NBC. 3,3 млн человек остались без электричества, а 11 млн жителей подверглись риску затопления.

Пять погибших обнаружили в округе Сент-Люси, два – в Сент-Питерсберге, сообщает полиция. Три человека погибли в округе Волусия.

Утром 10 октября «Милтон» вышел в Атлантический океан после того, как обрушился на берег в качестве шторма третьей категории в Сиеста-Ки в 70 милях к югу от города Тампы.

Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил журналистам, что ураган пошел по «не самому худшему сценарию» и шторм «Милтона» не был таким, как при урагане «Хелен».

Более 80 000 человек укрываются в убежищах. По словам Десантиса, было спасено 48 человек.

Ранее CNN сообщал, что мощность урагана «Милтон» снизилась до первой категории. 

Президент США Джо Байден отложил свои поездки в Германию и Анголу, намеченные на 10-15 октября, из-за урагана «Милтон». Это связано с его желанием лично принимать меры по ликвидации последствий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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