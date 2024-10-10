NBC: 10 человек погибло из-за урагана «Милтон» во Флориде
Ураган «Милтон» унес жизни 10 человек во Флориде, сообщает американский телеканал NBC. 3,3 млн человек остались без электричества, а 11 млн жителей подверглись риску затопления.
Пять погибших обнаружили в округе Сент-Люси, два – в Сент-Питерсберге, сообщает полиция. Три человека погибли в округе Волусия.
Утром 10 октября «Милтон» вышел в Атлантический океан после того, как обрушился на берег в качестве шторма третьей категории в Сиеста-Ки в 70 милях к югу от города Тампы.
Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил журналистам, что ураган пошел по «не самому худшему сценарию» и шторм «Милтона» не был таким, как при урагане «Хелен».
Более 80 000 человек укрываются в убежищах. По словам Десантиса, было спасено 48 человек.
Президент США Джо Байден отложил свои поездки в Германию и Анголу, намеченные на 10-15 октября, из-за урагана «Милтон». Это связано с его желанием лично принимать меры по ликвидации последствий.