Ураган «Милтон» ослабел до первой категории
Мощность урагана «Милтон» снизилась до первой категории. Об этом сообщил CNN со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
Согласно шкале Саффира–Симпсона, ураган первой категории определяется по максимально устойчивой скорости ветра в диапазоне от 74 до 95 миль/ч. Ожидается, что ураган сохранит свою силу, пересекая Флориду, после чего постепенно потеряет тропические характеристики и медленно ослабеет после выхода за пределы Атлантического океана.
По оценке аналитиков, «Милтон» может привести к убыткам мировой страховой отрасли в размере до $100 млрд и вызвать резкий рост цен на перестрахование в 2025 г. Убытки от урагана аналитики сопоставляют с циклоном «Катрина», прошедшим в 2005 г. Вторые по величине потери были нанесены ураганом «Иэн», который обрушился на Флориду в 2022 г. и привел к убыткам в размере $60 млрд.
На фоне приближения урагана по всей Флориде закрывали университеты и колледжи, сообщал CNN. Власти штата призывали эвакуироваться около 5,5 млн человек. В некоторых городах и округах Флориды ввели комендантский час.