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Ураган «Милтон» ослабел до первой категории

Ведомости

Мощность урагана «Милтон» снизилась до первой категории. Об этом сообщил CNN со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).

Согласно шкале Саффира–Симпсона, ураган первой категории определяется по максимально устойчивой скорости ветра в диапазоне от 74 до 95 миль/ч. Ожидается, что ураган сохранит свою силу, пересекая Флориду, после чего постепенно потеряет тропические характеристики и медленно ослабеет после выхода за пределы Атлантического океана.

По оценке аналитиков, «Милтон» может привести к убыткам мировой страховой отрасли в размере до $100 млрд и вызвать резкий рост цен на перестрахование в 2025 г. Убытки от урагана аналитики сопоставляют с циклоном «Катрина», прошедшим в 2005 г. Вторые по величине потери были нанесены ураганом «Иэн», который обрушился на Флориду в 2022 г. и привел к убыткам в размере $60 млрд.

На фоне приближения урагана по всей Флориде закрывали университеты и колледжи, сообщал CNN. Власти штата призывали эвакуироваться около 5,5 млн человек. В некоторых городах и округах Флориды ввели комендантский час.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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