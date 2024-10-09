Ураган «Милтон» может причинить мировой страховой отрасли убытки до $100 млрд

Ураган «Милтон», который надвигается на штат Флорида в США, может привести к убыткам мировой страховой отрасли в размере до $100 млрд, вызвав резкий рост цен на перестрахование в 2025 г., что повысит акции некоторых страховых компаний, пишет Reuters со ссылкой на аналитиков.