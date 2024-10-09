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Ураган «Милтон» может причинить мировой страховой отрасли убытки до $100 млрд

Ведомости

Ураган «Милтон», который надвигается на штат Флорида в США, может привести к убыткам мировой страховой отрасли в размере до $100 млрд, вызвав резкий рост цен на перестрахование в 2025 г., что повысит акции некоторых страховых компаний, пишет Reuters со ссылкой на аналитиков.

Застрахованные убытки от «Милтона» могут составить от $60 млрд до $100 млрд, если ураган обрушится на густонаселенный район города Тампы, сообщили аналитики Morningstar DBRS. Убытки от грядущего урагана аналитики сопоставляют с ураганом «Катрина», который прошел в 2005 г.

Вторые по величине потери были нанесены ураганом «Иан», который обрушился на Флориду в 2022 г. и привел к убыткам в размере $60 млрд.

Ураган «Милтон» пятой категории по шкале Саффира-Симпсона обрушится на побережье Мексиканского залива Флориды поздно вечером 9 октября или в ночь на 10 октября. Ожидаются сильный ветер, ливни и наводнения. Кроме того, есть риск возникновения торнадо. В затронутых районах объявлена эвакуация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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