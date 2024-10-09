Власти Флориды призвали эвакуироваться 5,5 млн человек из-за урагана
Власти Флориды попросили эвакуироваться около 5,5 млн человек в районе Тампы и других городов, включая Сарасоту и Форт-Майерс, из-за урагана «Милтон». Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на данные Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.
Власти призвали жителей отправиться в ближайшие убежища и не уезжать далеко. На фоне этого трассы были загружены на 150% от обычного трафика. В штате отменили плату за проезд по дорогам, а также разрешили передвигаться по обочинам. В итоге движение расчистилось только к 1:00 по местному времени 8 октября.
Кроме того, люди столкнулись с длинными очередями на заправках и дефицитом бензина, пишет NYT. Жительница Флориды рассказала газете, что побывала на восьми заправках, но так и не смогла найти бензин. Везде было доступно только дизельное топливо.
6 октября на фоне приближающегося урагана «Милтон» власти Флориды объявили эвакуацию с западного побережья штата. Предупреждение об урагане объявлено в 28 округах.
7 октября «Милтон» усилился до мощного урагана 5-й категории по шкале Саффира–Симпсона, согласно которой его скорость достигает 157 миль/ч и выше. Ураган движется в сторону побережья Флориды. Ожидается, что он обрушится на штат в течение 36 часов. Синоптики прогнозируют сильный ветер, ливни и наводнения.