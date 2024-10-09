Власти Флориды призвали эвакуироваться 5,5 млн человек из-за урагана

Власти призвали жителей отправиться в ближайшие убежища и не уезжать далеко. На фоне этого трассы были загружены на 150% от обычного трафика. В штате отменили плату за проезд по дорогам, а также разрешили передвигаться по обочинам. В итоге движение расчистилось только к 1:00 по местному времени 8 октября.