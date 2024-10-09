Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Власти Флориды призвали эвакуироваться 5,5 млн человек из-за урагана

Ведомости

Власти Флориды попросили эвакуироваться около 5,5 млн человек в районе Тампы и других городов, включая Сарасоту и Форт-Майерс, из-за урагана «Милтон». Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на данные Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Власти призвали жителей отправиться в ближайшие убежища и не уезжать далеко. На фоне этого трассы были загружены на 150% от обычного трафика. В штате отменили плату за проезд по дорогам, а также разрешили передвигаться по обочинам. В итоге движение расчистилось только к 1:00 по местному времени 8 октября.

Кроме того, люди столкнулись с длинными очередями на заправках и дефицитом бензина, пишет NYT. Жительница Флориды рассказала газете, что побывала на восьми заправках, но так и не смогла найти бензин. Везде было доступно только дизельное топливо.

6 октября на фоне приближающегося урагана «Милтон» власти Флориды объявили эвакуацию с западного побережья штата. Предупреждение об урагане объявлено в 28 округах.

7 октября «Милтон» усилился до мощного урагана 5-й категории по шкале Саффира–Симпсона, согласно которой его скорость достигает 157 миль/ч и выше. Ураган движется в сторону побережья Флориды. Ожидается, что он обрушится на штат в течение 36 часов. Синоптики прогнозируют сильный ветер, ливни и наводнения.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных