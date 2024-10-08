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В США ураган «Милтон» может дорасти до шестой категории

Ведомости

Ураган «Милтон» усилился до мощного урагана 5-й категории по шкале шкалы Саффира – Симпсона 7 октября и предположительно может достичь предполагаемой 6-й категории. Об этом пишет Newsweek.

На данный момент 5-я категория является наивысшей, но многие эксперты предполагают, что по мере того, как ураганы будут становиться все мощнее из-за изменения климата, возможно, придется расширить число категорий до шести.

Ураганы ранжируются по шкале ветров Саффира-Симпсона, которая классифицирует их в зависимости от устойчивой скорости ветра и потенциального ущерба Ураганы 1-й категории имеют скорость ветра 74-95 миль/ч, 2-й категории – 96-110 миль/ч, 3-й категории – 111-129 миль/ч, 4-й категории – 130-156 миль/ч, а ураганы 5-й категории имеют скорость ветра 157 миль/ч и выше.

В исследовании, опубликованном метеорологами Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, предлагается ввести новую категорию 6 для ураганов, скорость ветра в которых достигает 192 миль в час и выше. Согласно документу, ураганы 5-й категории в последние годы становятся все более частыми, причем пять из них в период с 1980 по 2021 гг.  достигли скорости ветра, которая позволила бы отнести их к 6-й категории в соответствии с предложенной схемой.

В исследовании приводится в пример ураган «Патрисия», который образовался в восточной части Тихого океана и обрушился на Мексику в 2015 г. Скорость ветра тогда достигала 216 миль/ч.

«Милтон» движется в сторону побережья штата Флорида. До этого ураган «Хелен» обрушился на Флориду в ночь на 29 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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