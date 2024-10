В США ураган «Милтон» может дорасти до шестой категории

В исследовании, опубликованном метеорологами Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, предлагается ввести новую категорию 6 для ураганов, скорость ветра в которых достигает 192 миль в час и выше. Согласно документу, ураганы 5-й категории в последние годы становятся все более частыми, причем пять из них в период с 1980 по 2021 гг. достигли скорости ветра, которая позволила бы отнести их к 6-й категории в соответствии с предложенной схемой.