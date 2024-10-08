В США ураган «Милтон» может дорасти до шестой категории
Ураган «Милтон» усилился до мощного урагана 5-й категории по шкале шкалы Саффира – Симпсона 7 октября и предположительно может достичь предполагаемой 6-й категории. Об этом пишет Newsweek.
На данный момент 5-я категория является наивысшей, но многие эксперты предполагают, что по мере того, как ураганы будут становиться все мощнее из-за изменения климата, возможно, придется расширить число категорий до шести.
Ураганы ранжируются по шкале ветров Саффира-Симпсона, которая классифицирует их в зависимости от устойчивой скорости ветра и потенциального ущерба Ураганы 1-й категории имеют скорость ветра 74-95 миль/ч, 2-й категории – 96-110 миль/ч, 3-й категории – 111-129 миль/ч, 4-й категории – 130-156 миль/ч, а ураганы 5-й категории имеют скорость ветра 157 миль/ч и выше.
В исследовании, опубликованном метеорологами Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, предлагается ввести новую категорию 6 для ураганов, скорость ветра в которых достигает 192 миль в час и выше. Согласно документу, ураганы 5-й категории в последние годы становятся все более частыми, причем пять из них в период с 1980 по 2021 гг. достигли скорости ветра, которая позволила бы отнести их к 6-й категории в соответствии с предложенной схемой.
В исследовании приводится в пример ураган «Патрисия», который образовался в восточной части Тихого океана и обрушился на Мексику в 2015 г. Скорость ветра тогда достигала 216 миль/ч.
«Милтон» движется в сторону побережья штата Флорида. До этого ураган «Хелен» обрушился на Флориду в ночь на 29 сентября.