NASA отложило отстыковку Crew Dragon от МКС до 20 октября
Отстыковка корабля Crew Dragon-8 от Международной космической станции произойдет не раньше 20 октября, сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
«Погодные условия вблизи нескольких зон приводнения у побережья Флориды остаются неблагоприятными для возвращения SpaceX Crew-8 NASA с Международной космической станции», – говорится в сообщении. Руководители миссии продолжают следить за условиями.
Как уточнили в NASA, ожидается, что погода останется неблагоприятной в течение нескольких дней. Если условия улучшатся, NASA и SpaceX планируют расстыковку не ранее воскресенья, 20 октября.
В экипаж миссии Crew-8 входит космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин. Расстыковку уже откладывали 13 октября, объясняя неблагоприятными погодными условиями.
9 октября в американском штате прошел ураган «Милтон». Он обрушился на восточное побережье США недалеко от острова Сиеста-Ки в 70 милях к югу от города Тампы. Его мощность изначально относили к пятой категории, но, когда ураган достиг берегов США, его сила снизилась уже до третьей категории (максимальная скорость составляла около 195 км/ч). Позже мощность «Милтона» уменьшилась до первой категории, утром 10 октября ураган вышел в Атлантический океан.