Политика

ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-35С

Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (входит в «Ростех») поставила Министерству обороны очередную партию истребителей Су-35С по гособоронзаказу. Самолеты прошли полный цикл наземных и летных испытаний, сообщили в госкорпорации.

«Мы нарастили темпы поставок современных самолетов в интересах Минобороны. Это касается и Су-35С – на сегодняшний день самого результативного современного истребителя в мире», – заявили в «Ростехе».

По данным госкорпорации, самолеты оснащены передовым оборудованием и средствами поражения большого радиуса действия. Истребитель способен выполнять боевые задачи в любых метеоусловиях и на больших дистанциях от аэродрома базирования. Военные летчики отметили, что Су-35С подтвердил высокую эффективность в зоне спецоперации.

Количество самолетов в партии не уточняется.

Предыдущая партия Су-35С была передана Минобороны 25 июня. Тогда в «Ростехе» отмечали, что истребитель позволяет использовать «широкую номенклатуру вооружения во всем диапазоне высот и скоростей» и выполнять самые сложные техники пилотирования.

