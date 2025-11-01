ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-35С
Объединенная авиастроительная корпорация (входит в «Ростех») поставила Министерству обороны очередную партию истребителей Су-35С по гособоронзаказу. Самолеты прошли полный цикл наземных и летных испытаний, сообщили в госкорпорации.
«Мы нарастили темпы поставок современных самолетов в интересах Минобороны. Это касается и Су-35С – на сегодняшний день самого результативного современного истребителя в мире», – заявили в «Ростехе».
По данным госкорпорации, самолеты оснащены передовым оборудованием и средствами поражения большого радиуса действия. Истребитель способен выполнять боевые задачи в любых метеоусловиях и на больших дистанциях от аэродрома базирования. Военные летчики отметили, что Су-35С подтвердил высокую эффективность в зоне спецоперации.
Количество самолетов в партии не уточняется.
Предыдущая партия Су-35С была передана Минобороны 25 июня. Тогда в «Ростехе» отмечали, что истребитель позволяет использовать «широкую номенклатуру вооружения во всем диапазоне высот и скоростей» и выполнять самые сложные техники пилотирования.