Минобороны передали новую партию самолетов Су-35С

29 марта «Ростех» сообщал, что в российские войска были направлены первые в этом году Су-35. В ОАК тогда отметили, что Су-35 – это самолет, в котором использованы технологии истребителей пятого поколения. Он оборудован двумя двигателями с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги. Новый российский истребитель создан таким образом, чтобы он мог летать и воевать в условиях, где «классические» истребители (поколения «4+») не могут вести боевые действия.