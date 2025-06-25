Минобороны передали новую партию самолетов Су-35С
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) , входящая в госкорпорацию «Ростех», передала Минобороны новую партию самолетов Су-35С, сообщили на сайте ОАК.
«Новые истребители поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования», – уточнили в сообщении.
Заместитель генерального директора «Ростех» Владимир Артяков отметил, что Су-35С «позволяет применять широкую номенклатуру вооружения во всем диапазоне высот и скоростей, использовать самые сложные виды техники пилотирования и боевого применения». Кроме того, сами летчики дают высокую оценку характеристикам этих самолетов.
Самолеты были изготовлены в рамках государственного оборонного заказа. Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) РФ поблагодарили сотрудников ОАК за вклад в обороноспособность страны, говорится на сайте корпорации.
29 марта «Ростех» сообщал, что в российские войска были направлены первые в этом году Су-35. В ОАК тогда отметили, что Су-35 – это самолет, в котором использованы технологии истребителей пятого поколения. Он оборудован двумя двигателями с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги. Новый российский истребитель создан таким образом, чтобы он мог летать и воевать в условиях, где «классические» истребители (поколения «4+») не могут вести боевые действия.