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Минобороны передали новую партию самолетов Су-35С

Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) , входящая в госкорпорацию «Ростех», передала Минобороны новую партию самолетов Су-35С, сообщили на сайте ОАК.

«Новые истребители поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования», – уточнили в сообщении.

Заместитель генерального директора «Ростех» Владимир Артяков отметил, что Су-35С «позволяет применять широкую номенклатуру вооружения во всем диапазоне высот и скоростей, использовать самые сложные виды техники пилотирования и боевого применения». Кроме того, сами летчики дают высокую оценку характеристикам этих самолетов.

Самолеты были изготовлены в рамках государственного оборонного заказа. Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) РФ поблагодарили сотрудников ОАК за вклад в обороноспособность страны, говорится на сайте корпорации.

29 марта «Ростех» сообщал, что в российские войска были направлены первые в этом году Су-35. В ОАК тогда отметили, что Су-35 – это самолет, в котором использованы технологии истребителей пятого поколения. Он оборудован двумя двигателями с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги. Новый российский истребитель создан таким образом, чтобы он мог летать и воевать в условиях, где «классические» истребители (поколения «4+») не могут вести боевые действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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