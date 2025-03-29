«Ростех» передал войскам первую в этом году партию истребителей Су-35
Первые в этом году Су-35 направлены в российские войска, сообщили в «Ростехе». Истребители прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками Минобороны.
Самолеты уже совершили перелет на аэродром базирования, уточнили в госкорпорации.
«Наша первоочередная задача – наращивать темпы строительства востребованной военной продукции. Прежде всего это касается самолетов Су-34, Су-35, Су-57. По каждому из этих типов в текущем году планируется увеличение объемов выпуска», – сказал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.
Су-35 – это самолет поколения «4++» (Су‑35С в российской модификации), в котором использованы технологии истребителей пятого поколения. Он оборудован двумя двигателями с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги. Новый российский истребитель создан таким образом, чтобы он мог летать и воевать в условиях, где «классические» истребители (поколения «4+») не могут вести боевые действия, отмечают в ОАК.