«Ростех» передал войскам первую в этом году партию истребителей Су-35

Су-35 – это самолет поколения «4++» (Су‑35С в российской модификации), в котором использованы технологии истребителей пятого поколения. Он оборудован двумя двигателями с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги. Новый российский истребитель создан таким образом, чтобы он мог летать и воевать в условиях, где «классические» истребители (поколения «4+») не могут вести боевые действия, отмечают в ОАК.