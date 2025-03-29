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«Ростех» передал войскам первую в этом году партию истребителей Су-35

Ведомости

Первые в этом году Су-35 направлены в российские войска, сообщили в «Ростехе». Истребители прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками Минобороны.

Самолеты уже совершили перелет на аэродром базирования, уточнили в госкорпорации.

«Наша первоочередная задача – наращивать темпы строительства востребованной военной продукции. Прежде всего это касается самолетов Су-34, Су-35, Су-57. По каждому из этих типов в текущем году планируется увеличение объемов выпуска», – сказал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

Су-35 – это самолет поколения «4++» (Су‑35С в российской модификации), в котором использованы технологии истребителей пятого поколения. Он оборудован двумя  двигателями с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги. Новый российский истребитель создан таким образом, чтобы он мог летать и воевать в условиях, где «классические» истребители (поколения «4+») не могут вести боевые действия, отмечают в ОАК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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