Посол РФ назвал попытку Канады конфисковать самолет «Волга-Днепр» незаконной
Попытка властей Канады конфисковать самолет Ан-124 российской авиакомпании «Волга-Днепр» является незаконной и носит политизированный характер. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов ТАСС.
По его словам, после встречи министров энергетики стран G7 глава МИД Канады Анита Ананд сообщила о намерении «передать» самолет Украине в качестве компенсации за ущерб. Степанов отметил, что у Оттавы нет оснований для таких действий, так как самолет ей никогда не принадлежал, а инициированное судебное разбирательство до сих пор не удалось запустить.
«Наша позиция остается неизменной: односторонняя конфискация частной собственности незаконна и носит откровенно политизированный характер», – подчеркнул дипломат.
Он напомнил, что воздушное судно прибыло в Канаду по гуманитарной миссии по просьбе самой канадской стороны, после чего владельцы были задним числом внесены в санкционные списки. Посол добавил, что самолет должен быть возвращен владельцу, а затем Канаде, вероятно, придется компенсировать убытки компании «Волга-Днепр».
Ан-124 прибыл в Канаду 27 февраля 2022 г. с грузом тестов на COVID-19 из Китая. Через два часа после посадки страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов. Борт был задержан, экипаж позднее вернулся в Россию.
В мае представители авиакомпании сообщали, что самолет «Волга-Днепр» столкнулся с пиратским захватом в Канаде. По данным авиаперевозчика, с тех пор фиксировались попытки посторонних проникнуть на борт самолета.