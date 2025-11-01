Посол РФ назвал попытку Канады конфисковать самолет «Волга-Днепр» незаконной

По его словам, после встречи министров энергетики стран G7 глава МИД Канады Анита Ананд сообщила о намерении «передать» самолет Украине в качестве компенсации за ущерб. Степанов отметил, что у Оттавы нет оснований для таких действий, так как самолет ей никогда не принадлежал, а инициированное судебное разбирательство до сих пор не удалось запустить.