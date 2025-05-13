«Волга-Днепр» заявила о «пиратском захвате» своего самолета в Канаде

Самолет приземлился в Торонто в феврале 2022 г., за несколько часов до того, как канадские власти закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний в связи с конфликтом на Украине. Посол РФ в Канаде в 2024 г. назвал пиратством арест Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр». Дипломат тогда заявил, что российская сторона продолжает добиваться возвращения самолета.