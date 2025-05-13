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«Волга-Днепр» заявила о «пиратском захвате» своего самолета в Канаде

Ведомости

Самолет авиакомпании «Волга-Днепр» столкнулся с пиратским захватом в Канаде. Об этом «Ведомостям» сообщили в авиакомпании.

С 2022 г. правительство Канады удерживает один из самолетов грузоперевозчика – транспортный Ан-124, который выполнял гуманитарный рейс по перевозке наборов для тестирования на COVID-19.

Согласно сообщению, гуманитарные миссии «всегда рассматривались как нейтральные случаи, которые находятся вне политического контекста». В этом случае самолет «Волга-Днепр» направил тест-наборы на COVID-19 из Китая в Канаду. Аналогичные рейсы компания осуществляла в Германию, Францию, Китай и выступала в качестве частной компании.

«Волга-Днепр» также сообщает о «кадрах из Канады, на которых фиксируется попытка проникновения посторонних лиц на борт самолета». «По сути, санкции и вновь принятый законодательный акт, узаконивающий действия Канады, используются как инструмент для осуществления плана правительства страны по незаконному захвату самолета», – заявил гендиректор авиакомпании Игорь Аксенов.

Самолет приземлился в Торонто в феврале 2022 г., за несколько часов до того, как канадские власти закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний в связи с конфликтом на Украине. Посол РФ в Канаде в 2024 г. назвал пиратством арест Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр». Дипломат тогда заявил, что российская сторона продолжает добиваться возвращения самолета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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