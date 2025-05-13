«Волга-Днепр» заявила о «пиратском захвате» своего самолета в Канаде
Самолет авиакомпании «Волга-Днепр» столкнулся с пиратским захватом в Канаде. Об этом «Ведомостям» сообщили в авиакомпании.
С 2022 г. правительство Канады удерживает один из самолетов грузоперевозчика – транспортный Ан-124, который выполнял гуманитарный рейс по перевозке наборов для тестирования на COVID-19.
Согласно сообщению, гуманитарные миссии «всегда рассматривались как нейтральные случаи, которые находятся вне политического контекста». В этом случае самолет «Волга-Днепр» направил тест-наборы на COVID-19 из Китая в Канаду. Аналогичные рейсы компания осуществляла в Германию, Францию, Китай и выступала в качестве частной компании.
«Волга-Днепр» также сообщает о «кадрах из Канады, на которых фиксируется попытка проникновения посторонних лиц на борт самолета». «По сути, санкции и вновь принятый законодательный акт, узаконивающий действия Канады, используются как инструмент для осуществления плана правительства страны по незаконному захвату самолета», – заявил гендиректор авиакомпании Игорь Аксенов.
Самолет приземлился в Торонто в феврале 2022 г., за несколько часов до того, как канадские власти закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний в связи с конфликтом на Украине. Посол РФ в Канаде в 2024 г. назвал пиратством арест Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр». Дипломат тогда заявил, что российская сторона продолжает добиваться возвращения самолета.