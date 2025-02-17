Канада ввела санкции против двух структур компании «Волга-Днепр»

Кроме того, начиная с 2022 г. правительство Канады удерживает один из самолетов этого грузоперевозчика. Речь идет о транспортном Ан-124, который выполнял гуманитарный рейс по перевозке наборов для тестирования на COVID-19 из Китая. Самолет приземлился в Торонто за несколько часов до того, как канадские власти закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний в связи с конфликтом на Украине.