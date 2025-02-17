Канада ввела санкции против двух структур компании «Волга-Днепр»
Канадские власти обновили свои антироссийские санкционные списки, добавив в них два юрлица, связанных с компанией «Волга-Днепр». Об этом стало известно из официального сообщения на сайте правительства Канады.
В санкционный перечень вошли Volga-Dnepr Airlines (Ireland) Limited и Volga-Dnepr Logistics V. Сама компания «Волга-Днепр» уже находится под канадскими санкциями с 2023 г.
Кроме того, начиная с 2022 г. правительство Канады удерживает один из самолетов этого грузоперевозчика. Речь идет о транспортном Ан-124, который выполнял гуманитарный рейс по перевозке наборов для тестирования на COVID-19 из Китая. Самолет приземлился в Торонто за несколько часов до того, как канадские власти закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний в связи с конфликтом на Украине.
Посол РФ в Канаде 15 февраля 2024 г. назвал пиратством арест Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр». Дипломат пояснил, что российская сторона продолжает добиваться возвращения самолета.