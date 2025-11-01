Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Словакии поддержали создание антиукраинского блока в Евросоюзе

Ведомости

Словакия поддерживает создание в Европейском союзе альянса с Венгрией и Чехией, который выступает против текущей политики Брюсселя в отношении Украины, сообщают «Известия».

Как рассказал заместитель главы правящей партии Словакии Smer Любош Блаха, совместные действия стран, «сохранивших здравый смысл», не только возможны, но и вероятны. По его словам, Европа охвачена «коллективным безумием», которое ведет к войне и хаосу.

Блаха подчеркнул, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, лидер Венгрии Виктор Орбан и чешский политик Андрей Бабиш разделяют позицию о необходимости пересмотра курса ЕС в отношении Москвы.

Идея создания альянса была анонсирована в конце октября главным политическим советником премьер-министра Венгрии Балажом Орбаном. Он сообщил, что Будапешт планирует создать в рамках ЕС блок, «скептически настроенный к Украине», и объединиться с победителем парламентских выборов в Чехии Бабишем и Фицо.

Читайте также:Politico: Венгрия хочет создать альянс скептиков Украины
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь