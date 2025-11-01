В Словакии поддержали создание антиукраинского блока в Евросоюзе

Идея создания альянса была анонсирована в конце октября главным политическим советником премьер-министра Венгрии Балажом Орбаном. Он сообщил, что Будапешт планирует создать в рамках ЕС блок, «скептически настроенный к Украине», и объединиться с победителем парламентских выборов в Чехии Бабишем и Фицо.