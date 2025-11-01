В Словакии поддержали создание антиукраинского блока в Евросоюзе
Словакия поддерживает создание в Европейском союзе альянса с Венгрией и Чехией, который выступает против текущей политики Брюсселя в отношении Украины, сообщают «Известия».
Как рассказал заместитель главы правящей партии Словакии Smer Любош Блаха, совместные действия стран, «сохранивших здравый смысл», не только возможны, но и вероятны. По его словам, Европа охвачена «коллективным безумием», которое ведет к войне и хаосу.
Блаха подчеркнул, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, лидер Венгрии Виктор Орбан и чешский политик Андрей Бабиш разделяют позицию о необходимости пересмотра курса ЕС в отношении Москвы.
Идея создания альянса была анонсирована в конце октября главным политическим советником премьер-министра Венгрии Балажом Орбаном. Он сообщил, что Будапешт планирует создать в рамках ЕС блок, «скептически настроенный к Украине», и объединиться с победителем парламентских выборов в Чехии Бабишем и Фицо.