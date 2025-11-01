Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Отец Илона Маска обвинил производителей оружия в срыве саммита РФ – США

Ведомости

Готовящийся в Будапеште саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа сорвали американские производители оружия. Такое мнение выразил отец бизнесмена Илона Маска Эррол в интервью ТАСС.

По его словам, американский военно-промышленный комплекс стремится к созданию условий, где их оружие могло бы быть использовано в ходе войны, поскольку значительная часть доходов США зависит от продажи вооружений.

По мнению Маска, военно-промышленный комплекс США должен переключиться на более важные направления. Например, исследования гравитации, путешествия во времени и пространстве.

23 октября Трамп сообщил, что отменяет встречу с Путиным, запланированную в Будапеште. Он объяснил это решение тем, что стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта на Украине, но не исключил возможность проведения саммита в будущем. Российский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что встреча не отменена, а перенесена.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь