Отец Илона Маска обвинил производителей оружия в срыве саммита РФ – США

23 октября Трамп сообщил, что отменяет встречу с Путиным, запланированную в Будапеште. Он объяснил это решение тем, что стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта на Украине, но не исключил возможность проведения саммита в будущем. Российский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что встреча не отменена, а перенесена.