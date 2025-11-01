Власти Израиля: переданные «Хамасом» тела не принадлежат заложникам
Израильские власти сообщили, что три тела, переданные палестинской группировкой «Хамас» Международному комитету Красного Креста (МККК), не принадлежат заложникам, захваченным в ходе нападения 7 октября 2023 г. Об этом пишет Politico со ссылкой на официальные заявления израильской стороны.
По данным издания, судебно-медицинская экспертиза, проведенная в ночь на 1 ноября, показала, что переданные останки не совпадают с личностями оставшихся в плену заложников. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила результаты анализа.
Передача тел состоялась вскоре после того, как Израиль вернул в Газу тела 30 палестинских заключенных, завершив обмен, начатый на этой неделе. До сих пор «Хамас» передал останки 17 из 28 заложников, оговоренных в рамках сделки о перемирии.
Как отмечает Politico, соглашение о перемирии между Израилем и палестинской группировкой находится в шатком положении. По данным местных органов здравоохранения, израильские удары на этой неделе унесли жизни не менее 100 человек, включая 35 детей. Израиль утверждает, что «Хамас» нарушил условия перемирия, не вернув тела всех заложников и атаковав израильских военных.
28 октября стало известно, что подразделения Армии обороны Израиля открыли ответный огонь по палестинской группировке «Хамас», которая устроила обстрел города Рафах. Израильская артиллерия нанесла удары по позициям движения. Тогда же «Хамас» заявил о своей непричастности к инциденту.
30 октября Нетаньяху предупредил, что в случае дальнейших нарушений режима прекращения огня со стороны «Хамаса» по движению будут нанесены «мощные удары».