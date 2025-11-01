Власти Израиля: переданные «Хамасом» тела не принадлежат заложникам

Передача тел состоялась вскоре после того, как Израиль вернул в Газу тела 30 палестинских заключенных, завершив обмен, начатый на этой неделе. До сих пор «Хамас» передал останки 17 из 28 заложников, оговоренных в рамках сделки о перемирии.



Как отмечает Politico, соглашение о перемирии между Израилем и палестинской группировкой находится в шатком положении. По данным местных органов здравоохранения, израильские удары на этой неделе унесли жизни не менее 100 человек, включая 35 детей. Израиль утверждает, что «Хамас» нарушил условия перемирия, не вернув тела всех заложников и атаковав израильских военных.