Россия приняла участие в совещании министров обороны стран АСЕАН
Замминистра обороны России Олег Савельев принял участие в 12-м совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и партнеров по диалогу. Оно состоялось 1 ноября 2025 г. в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Заседание приурочено к 15-й годовщине образования формата «СМОА плюс».
В своем выступлении заместитель министра обороны подчеркнул значимость многостороннего военного сотрудничества в азиатско-тихоокеанском регионе для поддержания стабильности, сообщило Минобороны России. Москва «выступает за соблюдение принципа единой и неделимой безопасности, подразумевающего взаимоуважительное отношение между государствами и обеспечение странами своих интересов без ущерба безопасности других стран», – отметил Савельев. В тоже время он констатировал «все более настойчивые действия отдельных нерегиональных держав, ведущие к прямо противоположным результатам. Особую опасность видим в проводимой под эгидой индо-тихоокеанских стратегий активной линии Запада на размывание, переформатирование и подмену сложившейся за долгие годы асеаноцентричной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе новыми закрытыми блоковыми структурами, такими как AUKUS, «Индо-тихоокеанская четверка», QUAD, SQUAD, JAPHUS и других».
Савельев добавил, что их деятельность ведет к появлению в регионе новых разделительных линий и очагов напряженности.
«С учетом происходящего в настоящее время закрепления в Азии силового потенциала Североатлантического союза, полагаем вероятную трансформацию данных блоковых структур в ближайшей перспективе в «Индо-тихоокеанский альянс», прямой аналог НАТО. Последствия агрессивного расширения НАТО в Европе после распада Советского Союза в конечном итоге и привели к неизбежности военной операции на Украине», – добавил заместитель министра обороны.
На полях мероприятия также состоялись рабочие встречи заместителя руководителя оборонного ведомства России с замминистра обороны Малайзии и министром обороны Лаоса. Обсуждены планы двустороннего военного сотрудничества на 2026 г., а также перспективы развития сотрудничества в многосторонних форматах, в первую очередь «СМОА плюс».