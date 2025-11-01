Россия приняла участие в совещании министров обороны стран АСЕАН

В своем выступлении заместитель министра обороны подчеркнул значимость многостороннего военного сотрудничества в азиатско-тихоокеанском регионе для поддержания стабильности, сообщило Минобороны России. Москва «выступает за соблюдение принципа единой и неделимой безопасности, подразумевающего взаимоуважительное отношение между государствами и обеспечение странами своих интересов без ущерба безопасности других стран», – отметил Савельев. В тоже время он констатировал «все более настойчивые действия отдельных нерегиональных держав, ведущие к прямо противоположным результатам. Особую опасность видим в проводимой под эгидой индо-тихоокеанских стратегий активной линии Запада на размывание, переформатирование и подмену сложившейся за долгие годы асеаноцентричной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе новыми закрытыми блоковыми структурами, такими как AUKUS, «Индо-тихоокеанская четверка», QUAD, SQUAD, JAPHUS и других».