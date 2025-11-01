Газета
Политика

Израиль передал в сектор Газа 30 тел погибших палестинцев

Ведомости

Израиль при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) передал в сектор Газа тела 30 погибших палестинцев, сообщило министерство здравоохранения анклава. Таким образом, общее число тел, возвращенных Газе с начала обменов, выросло до 225.

Согласно данным минздрава, с момента прекращения огня 11 октября 2025 г. погибло 226 человек, еще 594 получили ранения.

При этом израильские власти сообщили, что три тела, переданные палестинской группировкой «Хамас» МККК, не принадлежат заложникам, захваченным в ходе нападения 7 октября 2023 г. До сих пор «Хамас» передал останки 17 из 28 заложников, оговоренных в рамках сделки о перемирии.

28 октября стало известно, что подразделения армии обороны Израиля открыли ответный огонь по палестинской группировке «Хамас», которая устроила обстрел города Рафах. Израильская артиллерия нанесла удары по позициям движения. Тогда же «Хамас» заявил о своей непричастности к инциденту.

