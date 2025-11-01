Израиль передал в сектор Газа 30 тел погибших палестинцев

При этом израильские власти сообщили, что три тела, переданные палестинской группировкой «Хамас» МККК, не принадлежат заложникам, захваченным в ходе нападения 7 октября 2023 г. До сих пор «Хамас» передал останки 17 из 28 заложников, оговоренных в рамках сделки о перемирии.



28 октября стало известно, что подразделения армии обороны Израиля открыли ответный огонь по палестинской группировке «Хамас», которая устроила обстрел города Рафах. Израильская артиллерия нанесла удары по позициям движения. Тогда же «Хамас» заявил о своей непричастности к инциденту.