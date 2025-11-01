Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над тремя регионами России
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период с 14:00 до 17:00 мск 1 ноября в небе над тремя регионами России, сообщает Минобороны РФ.
Как отмечается, четыре дрона были сбиты над Белгородской областью, еще по одному – над Брянской и Курской областями. Все беспилотники были самолетного типа.
Ранее 1 ноября ведомство отчиталось об уничтожении трех беспилотников ВСУ, а в ночь на субботу были сбиты 98 дронов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, сообщил, что 1 ноября от удара беспилотника ВСУ в Грайвороновском округе пострадал мирный житель, также дроны нанесли урон личному имуществу и домам граждан в ряде других районов региона.