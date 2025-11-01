Южная Корея просит Китай о поддержке в сближении с КНДР

Несмотря на это, перспективы межкорейского диалога остаются туманными. Лидер КНДР Ким Чен Ын неоднократно называл Южную Корею «главным врагом», а в прошлом году это определение было закреплено в конституции страны. Он также заявлял, что не намерен вступать в переговоры с Сеулом, независимо от того, кто находится у власти.