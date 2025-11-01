Газета
Политика

Южная Корея просит Китай о поддержке в сближении с КНДР

Ведомости

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой поддержать усилия Сеула по возобновлению диалога с Пхеньяном, пишет Der Spiegel. Сообщается, по итогам встречи лидеры стран региона приняли совместное заявление, подтвердив намерение укреплять экономические связи и сотрудничество в рамках Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС).

По словам Ли, последние контакты между Китаем и Северной Кореей на высоком уровне «носят позитивный характер» и могут способствовать снижению напряженности на Корейском полуострове.

Несмотря на это, перспективы межкорейского диалога остаются туманными. Лидер КНДР Ким Чен Ын неоднократно называл Южную Корею «главным врагом», а в прошлом году это определение было закреплено в конституции страны. Он также заявлял, что не намерен вступать в переговоры с Сеулом, независимо от того, кто находится у власти.

Тем не менее, президент Ли продолжает настаивать на необходимости диалога и деэскалации, считая, что посредничество Китая может сыграть ключевую роль в снижении напряженности между двумя Кореями.

29 октября президент США Дональд Трамп на встрече с Ли заявил, что обеспокоен ядерной программой КНДР. На переговорах лидеры стран договорились об укреплении сдерживающего потенциала для противодействия северокорейской программе.

Издание также отметило, что Трамп и Ли договорились о создании консультативного органа, ответственного за взаимодействие с Северной Кореей.

