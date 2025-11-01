Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Средства ПВО сбили за три часа шесть украинских беспилотников

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России в период с 17:00 до 20:00 мск 1 ноября, сообщает Минобороны РФ.

Как отмечается, четыре дрона самолетного типа были уничтожены в небе над Курской областью, еще два – над Белгородской областью.

Ранее Минобороны сообщало, что в течение дня российские ПВО сбили в общей сложности девять украинских беспилотников, а в ночь на 1 ноября – 98 дронов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её