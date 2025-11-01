Средства ПВО сбили за три часа шесть украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России в период с 17:00 до 20:00 мск 1 ноября, сообщает Минобороны РФ.
Как отмечается, четыре дрона самолетного типа были уничтожены в небе над Курской областью, еще два – над Белгородской областью.
Ранее Минобороны сообщало, что в течение дня российские ПВО сбили в общей сложности девять украинских беспилотников, а в ночь на 1 ноября – 98 дронов.