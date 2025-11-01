В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку «Хабаровск»

Кроме того, главе Минобороны был представлен патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». Как доложил Моисеев, судно предназначено для работы в арктических условиях как самостоятельно, так и в составе группировок Северного флота, что значительно повысит возможности флота в регионе.