В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку «Хабаровск»
В Северодвинске на судостроительном предприятии «Севмаш» состоялась церемония спуска на воду атомной подводной лодки «Хабаровск». Торжественное мероприятие прошло под руководством министра обороны России Андрея Белоусова, сообщает Минобороны РФ.
В церемонии также приняли участие главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков и глава «Севмаша» Михаил Будниченко.
Атомная подводная лодка «Хабаровск», спроектированная Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин», предназначена для решения задач Военно-морского флота с применением современного подводного вооружения, включая роботизированные средства различного назначения.
Белоусов поблагодарил конструкторов и корабелов за добросовестную работу, добавив, что подлодке предстоит пройти цикл морских испытаний.
В рамках рабочей поездки в Северодвинск министр также посетил центр судоремонта «Звездочка», где проверил ход ремонта и модернизации стратегических ракетоносцев и многоцелевых атомных подводных лодок. По итогам визита Белоусов провел совещание с руководством флота и предприятий отрасли по вопросам строительства, ремонта и модернизации подводных кораблей.
Кроме того, главе Минобороны был представлен патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». Как доложил Моисеев, судно предназначено для работы в арктических условиях как самостоятельно, так и в составе группировок Северного флота, что значительно повысит возможности флота в регионе.
15 сентября атомный подводный крейсер «Архангельск» выполнил успешный пуск ракеты по морской цели в Баренцевом море в ходе учений «Запад-2025».
22 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обладает стратегическим преимуществом благодаря атомным подводным лодкам, действующим в Арктике. Глава государства подчеркнул, что вопросы обороноспособности во многом связаны с освоением и использованием северных широт.