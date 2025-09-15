Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Подлодка «Архангельск» поразила цель ракетой на учениях «Запад-2025»

Ведомости

Атомный подводный крейсер «Архангельск» выполнил успешный пуск ракеты по морской цели в Баренцевом море в ходе учений «Запад-2025». По данным Минобороны, мишень была поражена прямым попаданием.

В военном ведомстве уточнили, что район стрельб заранее закрыли для гражданского судоходства и полетов авиации.

Учения России и Белоруссии «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября и завершают цикл совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2025 г.

В программу включены отработка управления межвидовыми и коалиционными группировками войск, нейтрализация угроз и стабилизация обстановки на границах Союзного государства.

11 сентября замминистра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил о переброске к границе с Россией и Белоруссией около 40 000 солдат в ответ на учения. До этого на рубеже находились 10 000 военнослужащих. Хотя еще в мае представители белорусского оборонного ведомства перенесли учения от западных границ вглубь этой страны для снижения напряженности в регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что учения «Запад-2025» носят плановый характер и не направлены против других государств.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте