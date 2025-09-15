Подлодка «Архангельск» поразила цель ракетой на учениях «Запад-2025»

11 сентября замминистра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил о переброске к границе с Россией и Белоруссией около 40 000 солдат в ответ на учения. До этого на рубеже находились 10 000 военнослужащих. Хотя еще в мае представители белорусского оборонного ведомства перенесли учения от западных границ вглубь этой страны для снижения напряженности в регионе.