Подлодка «Архангельск» поразила цель ракетой на учениях «Запад-2025»
Атомный подводный крейсер «Архангельск» выполнил успешный пуск ракеты по морской цели в Баренцевом море в ходе учений «Запад-2025». По данным Минобороны, мишень была поражена прямым попаданием.
В военном ведомстве уточнили, что район стрельб заранее закрыли для гражданского судоходства и полетов авиации.
Учения России и Белоруссии «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября и завершают цикл совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2025 г.
В программу включены отработка управления межвидовыми и коалиционными группировками войск, нейтрализация угроз и стабилизация обстановки на границах Союзного государства.
11 сентября замминистра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил о переброске к границе с Россией и Белоруссией около 40 000 солдат в ответ на учения. До этого на рубеже находились 10 000 военнослужащих. Хотя еще в мае представители белорусского оборонного ведомства перенесли учения от западных границ вглубь этой страны для снижения напряженности в регионе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что учения «Запад-2025» носят плановый характер и не направлены против других государств.