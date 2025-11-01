МИД Германии готов пересмотреть рекомендации по поездкам в Израиль
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил о планах смягчить действующее рекомендации для поездок граждан ФРГ в Израиль. Он также выразил надежду на развитие мирного процесса на Ближнем Востоке, пишет DPA.
Вадефуль сказал, что пересмотр ограничений на поездки станет шагом к укреплению гуманитарных и культурных связей между Германией и Израилем. По его словам, особое внимание будет уделено расширению обменов между молодежью двух стран. Глава МИДа подчеркнул, что в настоящее время студенты и школьники сталкиваются с трудностями при организации поездок в Израиль, и назвал важным устранить эти барьеры.
Вадефуль также упомянул ситуацию в секторе Газа, отметив, что ключевым условием для установления стабильности и безопасности в регионе является устойчивое прекращение огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». «У меня сложилось впечатление, что обе стороны твердо намерены превратить это прекращение огня в долгосрочный процесс и в конечном итоге достичь мира», – заявил глава немецкого МИДа после переговоров со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром (цитата по ТАСС).
Министр отметил, что добиться разоружения «Хамаса» на практике значительно сложнее, чем заявить об этом. Он также выразил уверенность, что мирный процесс будет продолжен.
28 октября стало известно, что подразделения Армии обороны Израиля открыли ответный огонь по палестинской группировке «Хамас», которая устроила обстрел города Рафах. Израильская артиллерия нанесла удары по позициям движения. Тогда же «Хамас» заявил о своей непричастности к инциденту.
30 октября Нетаньяху предупредил, что в случае дальнейших нарушений режима прекращения огня со стороны «Хамаса» по движению будут нанесены «мощные удары».