МИД Германии готов пересмотреть рекомендации по поездкам в Израиль

Вадефуль сказал, что пересмотр ограничений на поездки станет шагом к укреплению гуманитарных и культурных связей между Германией и Израилем. По его словам, особое внимание будет уделено расширению обменов между молодежью двух стран. Глава МИДа подчеркнул, что в настоящее время студенты и школьники сталкиваются с трудностями при организации поездок в Израиль, и назвал важным устранить эти барьеры.