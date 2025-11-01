Россия ввела санкции против премьера Украины Свириденко
Правительство России расширило список украинских должностных лиц, подпадающих под экономические ограничения. В санкционный список вошли премьер-министр Украины Юлия Свириденко, министр финансов Сергей Марченко, глава минэкономики Алексей Соболев и советник министра обороны Александр Кубраков. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте нормативно-правовых актов.
Введенные меры предусматривают замораживание активов на территории России, а также запрет на проведение любых финансовых операций с лицами, попавшими под санкции.