Политика

Россия ввела санкции против премьера Украины Свириденко

Ведомости

Правительство России расширило список украинских должностных лиц, подпадающих под экономические ограничения. В санкционный список вошли премьер-министр Украины Юлия Свириденко, министр финансов Сергей Марченко, глава минэкономики Алексей Соболев и советник министра обороны Александр Кубраков. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте нормативно-правовых актов.

Введенные меры предусматривают замораживание активов на территории России, а также запрет на проведение любых финансовых операций с лицами, попавшими под санкции.

