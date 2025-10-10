Россия включила Renault в санкционный список
Французский автоконцерн Renault вошел в обновленный перечень юрлиц, в отношении которых на территории РФ применяются специальные экономические меры. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
Renault SAS значится в перечне под номером 75 в качестве одной из компаний, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества.
17 сентября стало известно, что Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации товарного знака в России. До этого первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров выразил сомнения по поводу возвращения компании в Россию. Он объяснил такой вывод недружественными действиями Renault по отношению к РФ.
По словам Мантурова, для автоконцерна была предусмотрена возможность вернуться в течение шести лет с момента, когда был подписан договор о выходе Renault из капитала «Автоваза» и «Автофрамоса» в 2022 г. Однако зампредседателя кабмина отметил, что компания прекратила все контакты, связанные с кооперационными поставками, и не предоставила никакой поддержки «Автовазу».