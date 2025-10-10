Россия включила Renault в санкционный список

По словам Мантурова, для автоконцерна была предусмотрена возможность вернуться в течение шести лет с момента, когда был подписан договор о выходе Renault из капитала «Автоваза» и «Автофрамоса» в 2022 г. Однако зампредседателя кабмина отметил, что компания прекратила все контакты, связанные с кооперационными поставками, и не предоставила никакой поддержки «Автовазу».