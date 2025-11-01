Российское ПВО сбило 29 беспилотников вечером 1 ноября
В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 29 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
21 БПЛА был сбит над акваторией Черного моря. Кроме того, четыре было сбито над территорией Ростовской области, три – над Крымом и один над Курской областью.
Ранее сообщалось, что ПВО сбило шесть украинских БПЛА над регионами РФ. Четыре дрона самолетного типа были уничтожены в небе над Курской областью, еще два – над Белгородской областью.
Также Минобороны сообщало, что в течение дня российские ПВО сбили в общей сложности девять украинских беспилотников, а в ночь на 1 ноября – 98 дронов.