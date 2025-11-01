Российское ПВО сбило 29 беспилотников вечером 1 ноября

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 29 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.



21 БПЛА был сбит над акваторией Черного моря. Кроме того, четыре было сбито над территорией Ростовской области, три – над Крымом и один над Курской областью.