Данные чиновников офиса Зеленского стали доступны хакерам

Представитель KillNet, известный как KillMilk, добавил, что были проверены базы данных налогового реестра. В них, он утверждает, была обнаружена информация о заместителях руководителя офиса Зеленского Викторе Миките и Ирине Мудрой, а также о первом вице-премьере Украины Михаиле Федорове.