Данные чиновников офиса Зеленского стали доступны хакерам
Пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini заявили о взломе украинских страховых компаний, в результате они получили личные данные сотрудников офиса президента страны Владимира Зеленского, сообщает «РИА Новости».
Среди полученных данных – адреса прописок, номера телефонов и данные паспортов.
Представитель KillNet, известный как KillMilk, добавил, что были проверены базы данных налогового реестра. В них, он утверждает, была обнаружена информация о заместителях руководителя офиса Зеленского Викторе Миките и Ирине Мудрой, а также о первом вице-премьере Украины Михаиле Федорове.
Хакеры также получили информацию о стратегических предприятиях Украины. В частности, им стали известны данные руководства, схемы производства и сведения о сотрудниках оборонных украинских заводов «Мотор сич», «Запорожский механический завод» и «Укрсталь».