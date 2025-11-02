Газета
Главная / Политика /

ПВО сбила 164 украинских БПЛА над российскими регионами

Ведомости

Дежурные средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 164 украинских дрона над регионами РФ, сообщили в Минобороны.

Больше всего беспилотников сбили над Черным морем (39), Краснодарским краем (32) и Крымом (26). Три  дрона перехватили над Азовским морем.

Еще 20 дронов уничтожено над Брянской областью, по девять – в Волгоградской, Ростовской, Орловской, шесть – в Липецкой, пять в Воронежской, по два – над Белгородской, Курской и Тульской областями.

Из-за атаки БПЛА в Ростовской области ранены два человека. В Орле дроны повредили остекление нескольких зданий и машин, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Андрей Клычков. Люди не пострадали также при атаках в Брянской области, написал глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

