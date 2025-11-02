Газета
Telegraph: Трамп хочет, чтобы ЕС взял на себя большую часть расходов по Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Европа возьмет на себя «львиную долю» расходов на поддержку Украины, а любое американское оружие будет продано Киеву на коммерческих условиях, а не отправлено в дар. Об этом говорится в статье The Telegraph. 

Политика Трампа в отношении Украины обрела последовательные черты, отмечает издание. 

«Америка не позволит России просто победить, но и конгрессу не придется одобрять новые многомиллиардные пакеты помощи. Трамп рассчитывает, что Европа возьмет на себя львиную долю расходов на поддержку Украины», – пишет The Telegraph. 

При этом последние санкции против РФ показывают, что Трамп готов оказывать на Россию большее экономическое давление, чем экс-президент Джо Байден, говорится в статье. Можно ожидать, что европейские правительства оплатят большую часть расходов на поддержку Украины, и пока президент США вряд ли откажется от решения украинского или другого международного кризиса.

Трамп вновь сменил позицию по конфликту России и Украины и уже в меньшей степени намерен оказывать Киеву поддержку, сообщил в октябре телеканал Fox News. Изменения в политике Трампа стали заметны во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. В мире ожидали, как отмечал телеканал, что США после этих переговоров передадут Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, однако Трамп отказался от этой идеи.

