Fox News: Трамп резко смягчил позицию по Украине
Президент США Дональд Трамп вновь сменил позицию по конфликту России и Украины. Американский лидер уже в меньшей степени намерен оказывать Киеву поддержку, сообщил телеканал Fox News.
«Тон президента Дональда Трампа в отношении Украины в последние недели резко смягчился: от жестких высказываний, направленных на оказание давления на президента России Владимира Путина в прошлом месяце, до более пассивного подхода», – говорится в публикации.
Авторы материала считают, что изменения в политики Трампа стали заметны во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. По их словам, в мире ожидали, что США после этих переговоров передадут Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, однако Трамп отказался от этой идеи. Признаком смягчения телеканал также назвал отзыв американской бригады из Румынии.
30 октября глава администрации венгерского правительства Гергей Гуйяш заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с Трампом 7 ноября в Вашингтоне. По словам Гуйяша, этот разговор станет возможностью обсудить план подготовки к американо-российским переговорам, направленным на установление мира на Украине.
23 октября Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, запланированную в Будапеште. Он объяснил это тем, что на данный момент стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта на Украине, но не исключил возможность проведения саммита в будущем.