Дмитриев связал нападение в Англии с провальной иммиграционной политикой
Нападение на пассажиров поезда в Англии – это пример провальной иммиграционной политики Великобритании, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«Ужасное нападение в Хантингдоне – это еще один трагический пример провальной иммиграционной политики и нежелания признать ошибки и предотвратить будущие опасности», – написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее неизвестные напали с ножом на пассажиров поезда. Инцидент произошел в районе железнодорожной станции Хантингдон в Кембриджшире. По данным Sky News, при атаке пострадали 10 человек, девять из которых получили опасные для жизни ранения. После произошедшего полиция арестовала двоих нападавших. К расследованию атаки привлекли полицию по борьбе с терроризмом, сообщал телеканал.
По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании, в 2024 г. было зарегистрировано 36 816 случаев нелегального пересечения границы страны (мигранты чаще всего прибывают на маленьких лодках) – на 25% больше, чем в 2023 г. (29 437), но на 19% меньше, чем в 2022 г. (45 755). В августе этого года в стране проходили протесты в местах размещения беженцев, а сентябре в Лондоне состоялся многотысячный марш «Объединим королевство».