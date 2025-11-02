Дмитриев связал нападение в Англии с провальной иммиграционной политикой

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании, в 2024 г. было зарегистрировано 36 816 случаев нелегального пересечения границы страны (мигранты чаще всего прибывают на маленьких лодках) – на 25% больше, чем в 2023 г. (29 437), но на 19% меньше, чем в 2022 г. (45 755). В августе этого года в стране проходили протесты в местах размещения беженцев, а сентябре в Лондоне состоялся многотысячный марш «Объединим королевство».