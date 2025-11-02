В ДНР сорвали 366 атак дронов ВСУ по мирным жителям за неделю
В ДНР сорвали 366 атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону, передает агентство «РИА Новости».
Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» ликвидировала 256 беспилотников над Донецком и Макеевкой и 110 – над Горловкой. В ведомстве указали, что среди перехваченных дронов было пять чешских ударных беспилотников самолетного типа с осколочно-фугасными зарядами, общая масса которых составляет около 300 кг.
Кроме того, над территорией Макеевки сорвали атаку украинского разведывательного БПЛА самолетного типа Leleka, который предназначен для вскрытия систем российской ПВО.
Минобороны сообщало, что за ночь на 2 ноября дежурные средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 164 украинских дрона над регионами России. Больше всего беспилотников сбили над Черным морем (39), Краснодарским краем (32) и Крымом (26).