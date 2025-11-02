В ДНР сорвали 366 атак дронов ВСУ по мирным жителям за неделю

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» ликвидировала 256 беспилотников над Донецком и Макеевкой и 110 – над Горловкой. В ведомстве указали, что среди перехваченных дронов было пять чешских ударных беспилотников самолетного типа с осколочно-фугасными зарядами, общая масса которых составляет около 300 кг.