Главная / Политика /

ПВО сбила 15 беспилотников в Краснодарском крае и над Черным морем

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в течение трех часов 15 украинских беспилотников над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Беспилотники самолетного типа были сбиты в период с 9.00 мск до 12.00 мск. В небе над Кубанью силы ПВО уничтожили 15 дронов, еще один сбили над акваторией Черного моря, говорится в сообщении.

До этого, с 08.00 мск до 09.00 мск ПВО ликвидировала четыре украинских БПЛА – по два в Крыму и над акваторией Черного моря.

Оперштаб Краснодарского края сообщал о последствиях украинских атак на регион 2 ноября. В результате атаки беспилотников на порт Туапсе были повреждены два иностранных гражданских судна. Обломки БПЛА также обнаружили в пяти населенных пунктах Туапсинского муниципального округа. 

