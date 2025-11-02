Над бельгийской военной базой заметили три дрона
Над бельгийской военной базой Кляйне-Брогель, которая используется блоком НАТО, замечено три больших дрона неизвестного происхождения, сообщил министр обороны страны Тео Франкен в социальной сети Х.
«Это был не типичный пролет, у него была явная цель – Кляйне-Брогель», – написал он.
По словам Франкена, сработала глушилка дронов, но из-за расстояния или радиочастоты оказалось неэффективной. Полицейские вертолеты преследовали беспилотники, но потеряли цель через несколько км. Он отметил, что бельгийские военные ведут расследование и усиливают бдительность.
3 октября VRT со ссылкой на минобороны страны сообщало, что над военной базой в Эльзенборне на востоке провинции Льеж в Бельгии заметили 15 БПЛА неизвестного происхождения.