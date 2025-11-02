Над бельгийской военной базой заметили три дрона

По словам Франкена, сработала глушилка дронов, но из-за расстояния или радиочастоты оказалось неэффективной. Полицейские вертолеты преследовали беспилотники, но потеряли цель через несколько км. Он отметил, что бельгийские военные ведут расследование и усиливают бдительность.