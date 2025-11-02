МИД Ирана получил предложение возобновить переговоры по ядерной программе

1 ноября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью Al Jazeera заявил, что страна не собирается прекращать обогащение урана. Он отметил, что иранская ядерная программа имеет исключительно мирный характер, а любые попытки ограничить ее развитие «неприемлемы и нереалистичны».