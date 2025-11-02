Газета
Главная / Политика /

МИД Ирана получил предложение возобновить переговоры по ядерной программе

Пезешкиан заявил, что его страна заново отстроит ядерные объекты после бомбардировки и сделает их еще мощнее
Ведомости

МИД Ирана получил предложение возобновить переговоры по ядерной программе, сообщила официальный представитель республики Фатиме Мохаджерани. Ее цитирует SNN.

Она не уточнила деталей. Мохаджерани заявила, что расскажет подробности в подходящее время.

SNN со ссылкой на иракские СМИ отмечает, что США направили Ирану сообщение относительно возобновления ядерных переговоров через Оман.

2 ноября президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна заново отстроит ядерные объекты, подвергшиеся бомбардировкам со стороны США и Израиля, и сделает их еще мощнее. Его цитирует агентство IRNA.

1 ноября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью Al Jazeera заявил, что страна не собирается прекращать обогащение урана. Он отметил, что иранская ядерная программа имеет исключительно мирный характер, а любые попытки ограничить ее развитие «неприемлемы и нереалистичны».

