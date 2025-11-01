МИД Ирана: Тегеран не прекратит обогащение урана

«Мы не прекратим обогащение урана. Если это не будет отнято войной, то не может быть отнято политикой», – подчеркнул Аракчи. Он добавил, что Иран готов к переговорам, направленным на снятие международных опасений, но только при условии справедливости и уважения национальных интересов.