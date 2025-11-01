МИД Ирана: Тегеран не прекратит обогащение урана
Иран не собирается прекращать обогащение урана, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи в интервью Al Jazeera. По его словам, ядерная программа страны носит исключительно мирный характер, а любые попытки ограничить ее развитие «неприемлемы и нереалистичны».
«Мы не прекратим обогащение урана. Если это не будет отнято войной, то не может быть отнято политикой», – подчеркнул Аракчи. Он добавил, что Иран готов к переговорам, направленным на снятие международных опасений, но только при условии справедливости и уважения национальных интересов.
Глава иранского внешнеполитического ведомства отметил, что Тегеран не намерен вести прямые переговоры с США, но допускает возможность достижения соглашения посредством непрямых контактов. При этом он обвинил Вашингтон в выдвижении «невыполнимых условий», которые мешают продвижению диалога.
Аракчи также подчеркнул, что Тегеран не станет обсуждать свою ракетную программу. «Ни один здравомыслящий человек не согласится на ее демилитаризацию», – заявил он, отметив, что оборонительные возможности страны остаются «неприкосновенными».
Министр сообщил, что Иран понес «существенные потери» в результате на ядерные объекты в июне, однако все материалы и технологии остались на месте и «по-прежнему находятся под контролем Тегерана».
Аракчи раскритиковал европейские страны за запуск так называемого «механизма возврата санкций», назвав эти действия незаконными и подчеркнув, что международного консенсуса по вопросу санкций против Ирана не существует.
20 октября верховный лидер Али Хаменеи заявил, что США не удалось ликвидировать ядерную программу Ирана в ходе авиаударов в июне 2025 г.
1 октября США ввели санкции против 44 лиц и организаций, связанных с ядерной программой Ирана и закупками вооружений. Американский госсекретарь Марко Рубио тогда сообщил, что ограничения введены в рамках «возврата» санкций ООН и мер против Ирана за «существенное невыполнение» им своих ядерных обязательств.