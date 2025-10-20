Хаменеи заявил, что США не удалось уничтожить ядерную программу Ирана
США не удалось ликвидировать ядерную программу Ирана в ходе авиаударов в июне 2025 г. Об этом заявил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, передает Press TV.
«Хорошо, продолжайте мечтать <...> Но кем вы себя возомнили, чтобы решать, может ли страна иметь ядерную промышленность или нет?» – заявил он, говоря про высказывания президента США Дональда Трампа об уничтожении ядерных объектов в Иране.
Хаменеи также осудил риторику Трампа, заявив, что его недавнее поведение было направлено на то, чтобы «поднять дух сионистов и выставить себя могущественным с помощью лжи об Иране, регионе и его народе».
В июне произошла эскалация конфликта Ирана и Израиля, иранские объекты по обогащению урана были атакованы. Удары также повлекли за собой гибель нескольких военачальников Тегерана. 22 июня к конфликту присоединились Соединенные Штаты. Они ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня.
1 октября США ввели санкции против 44 лиц и организаций, связанных с ядерной программой Ирана и закупками вооружений. Американский госсекретарь Марко Рубио тогда сообщил, что ограничения введены в рамках «возврата» санкций ООН и мер против Ирана за «существенное невыполнение» им своих ядерных обязательств.