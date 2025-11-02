Захарова ответила на обвинения Пашиняна в адрес КГБ
Геноцид армян в Османской империи начался задолго до создания Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Пашинян, как напомнила Захарова, обвинил в исторических проблемах турок и армян КГБ.
«КГБ создан в 1954 г. Геноцид армян в Османской империи начался в 1915 г., за практически 40 лет до создания КГБ», – написала представитель МИДа в своем Telegram-канале.
В конце октября премьер-министр республики сообщил, что католикос всех армян Гарегин II лишен сана и он захватил власть в Армянской апостольской церкви (ААЦ). Пашинян также заявил, что брат католикоса архиепископ Езрас, который возглавляет Российскую и Ново-Нахичеванскую епархии ААЦ, «является агентом КГБ», а сам католикос должен «объяснить общественности, почему у него есть жена и дети».