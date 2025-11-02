Захарова ответила на обвинения Пашиняна в адрес КГБ

В конце октября премьер-министр республики сообщил, что католикос всех армян Гарегин II лишен сана и он захватил власть в Армянской апостольской церкви (ААЦ). Пашинян также заявил, что брат католикоса архиепископ Езрас, который возглавляет Российскую и Ново-Нахичеванскую епархии ААЦ, «является агентом КГБ», а сам католикос должен «объяснить общественности, почему у него есть жена и дети».