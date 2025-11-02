В личной библиотеке Путина хранится фрагмент подбитого танка Leopard
В личной библиотеке президента РФ Владимира Путина хранится фрагмент подбитого в зоне спецоперации немецкого танка Leopard. Кадры из программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Рядом с фрагментом табличка, на которой указано: «Верховному главнокомандующему кусок фашистского танка Leopard, подбитого нами в зоне СВО. Личный состав 58-й армии. Запорожская область, 2023 г.».
В библиотеке главы государства находится минимум 10 000 книг. Кроме них там хранятся подарки от бойцов спецоперации. К примеру, знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
10 октября Путин в ходе пресс-конференции по итогам госвизита в Душанбе рассказал, что командующие группировками войск подарили ему на день рождения иконы, которые спасли военнослужащих от смерти. На них были видны следы от пуль.