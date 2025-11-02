Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Мексике на праздновании Дня мертвых застрелили мэра города

Ведомости

Мэр мексиканского города Уруапан Карлос Манзо был застрелен во время празднования Дня мертвых в центре города, сообщает CBS News со ссылкой на заявление национального агентства общественной безопасности страны.

Политик был убит во время мероприятия, посвященного Дню мертвых. Праздник отмечается в Мексике 1 и 2 ноября. Нападение произошло вечером в субботу и позже Манзо скончался в больнице от полученных травм, сообщил в своем видеообращении генеральный прокурор штата Мичоакан Карлос Торрес Пинья. По данным агентства, после стрельбы были арестованы два человека, один из нападавших погиб.

Манзо стал мэром в сентябре прошлого года и иногда присоединялся к патрулям безопасности на улицах, пишет телеканал. Ранее в опубликованном в социальных сетях видео одного из таких патрулей он призвал правительство страны принять более активные меры по борьбе с жестокими преступлениями. По данным NYT, в последние месяцы политик также публиковал видео, в которых говорил об опасениях за свою жизнь.

В центре Мехико убили секретаря и советника мэра

Общество

Атака на Манзо произошла в штате Мичоакан. Эта часть Мексики, как отмечает NYT, стала «полем битвы» для некоторых влиятельных картелей, которые борются за контроль над наркоторговлей.

Убийство мэра также произошло через несколько дней после гибели в результате стрельбы представителя фермеров штата Мичоакан Бернардо Браво, который, как пишет CBS, часто выступал против вымогательств со стороны преступных группировок. В прошлом месяце также был застрелен мэр города Писафлорес в центральной Мексике, а в июне вооруженные люди ворвались в мэрию на юге страны, убив главу города и одного из сотрудников.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её