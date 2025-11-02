В Мексике на праздновании Дня мертвых застрелили мэра города

Манзо стал мэром в сентябре прошлого года и иногда присоединялся к патрулям безопасности на улицах, пишет телеканал. Ранее в опубликованном в социальных сетях видео одного из таких патрулей он призвал правительство страны принять более активные меры по борьбе с жестокими преступлениями. По данным NYT, в последние месяцы политик также публиковал видео, в которых говорил об опасениях за свою жизнь.