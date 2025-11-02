В Мексике на праздновании Дня мертвых застрелили мэра города
Мэр мексиканского города Уруапан Карлос Манзо был застрелен во время празднования Дня мертвых в центре города, сообщает CBS News со ссылкой на заявление национального агентства общественной безопасности страны.
Политик был убит во время мероприятия, посвященного Дню мертвых. Праздник отмечается в Мексике 1 и 2 ноября. Нападение произошло вечером в субботу и позже Манзо скончался в больнице от полученных травм, сообщил в своем видеообращении генеральный прокурор штата Мичоакан Карлос Торрес Пинья. По данным агентства, после стрельбы были арестованы два человека, один из нападавших погиб.
Манзо стал мэром в сентябре прошлого года и иногда присоединялся к патрулям безопасности на улицах, пишет телеканал. Ранее в опубликованном в социальных сетях видео одного из таких патрулей он призвал правительство страны принять более активные меры по борьбе с жестокими преступлениями. По данным NYT, в последние месяцы политик также публиковал видео, в которых говорил об опасениях за свою жизнь.
Атака на Манзо произошла в штате Мичоакан. Эта часть Мексики, как отмечает NYT, стала «полем битвы» для некоторых влиятельных картелей, которые борются за контроль над наркоторговлей.
Убийство мэра также произошло через несколько дней после гибели в результате стрельбы представителя фермеров штата Мичоакан Бернардо Браво, который, как пишет CBS, часто выступал против вымогательств со стороны преступных группировок. В прошлом месяце также был застрелен мэр города Писафлорес в центральной Мексике, а в июне вооруженные люди ворвались в мэрию на юге страны, убив главу города и одного из сотрудников.