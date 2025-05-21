В центре Мехико убили секретаря и советника мэра

Уточняется, что, предварительно, Муньос стоял на улице и ждал Гусман, которая должна была его забрать. Видеозаписи с камеры наблюдения показали мужчину в белой футболке и мотоциклетном шлеме, стоявшего у машины секретаря мэра. Он внезапно достал пистолет и начал стрелять сначала в Муньоса, а затем в Гусман. Сообщается, что преступник скрылся вместе с напарником на мотоцикле.