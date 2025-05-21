В центре Мехико убили секретаря и советника мэра
Личный секретарь и советник мэра Мехико Клары Бругады – Ксимена Гусман и Хосе Муньос – были застрелены в центральной части города утром 20 мая. Об этом пишет The Guardian.
Двойное убийство произошло около 7:00 на оживленной дороге недалеко от станции метро. Бругада заявила, что инцидент является прямым нападением, и пообещала, что ее правительство «продолжит неустанную борьбу с отсутствием безопасности».
Уточняется, что, предварительно, Муньос стоял на улице и ждал Гусман, которая должна была его забрать. Видеозаписи с камеры наблюдения показали мужчину в белой футболке и мотоциклетном шлеме, стоявшего у машины секретаря мэра. Он внезапно достал пистолет и начал стрелять сначала в Муньоса, а затем в Гусман. Сообщается, что преступник скрылся вместе с напарником на мотоцикле.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что убийства не останутся безнаказанными. По ее словам, у убитых не было охраны, но ей неизвестно о каких-либо угрозах в их адрес.
В конце мая 2024 г. был застрелен кандидат в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес (штат Герреро) от оппозиционной коалиции «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос. Политика убили выстрелом в спину на митинге, когда он собирался подняться на сцену, чтобы выступить перед избирателями. Нападавшего ликвидировали.
По данным исследовательского центра Laboratorio Electoral, с июня 2023 г. по май 2024 г. в Мексике были убиты 82 политика. В их числе – 34 кандидата на разные посты.