Над хранилищами ядерных отходов в ФРГ установят бесполетную зону из-за дронов

NDR напомнил, что до этого бесполетная зона действовала только над атомными электростанциями. За последние три года сообщалось о пролетах беспилотников неизвестного происхождения над временными хранилищами высокорадиоактивных отходов. По данным телеканала, дроны не были любительскими и, возможно, они шпионили за объектами.