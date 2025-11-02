Над хранилищами ядерных отходов в ФРГ установят бесполетную зону из-за дронов
Правительство ФРГ установит бесполетную зону над временными хранилищами ядерных отходов в ответ на возросший уровень угрозы со стороны беспилотников, сообщил телеканал NDR. Запрет вступит в силу 19 марта 2026 г.
Распоряжение коснется временного хранилища в Любмине, а также западногерманских хранилищ в Горлебене и Ахаусе. Установленная бесполетная зона будет достигать в диаметре 1,5 км и 600 м в высоту.
NDR напомнил, что до этого бесполетная зона действовала только над атомными электростанциями. За последние три года сообщалось о пролетах беспилотников неизвестного происхождения над временными хранилищами высокорадиоактивных отходов. По данным телеканала, дроны не были любительскими и, возможно, они шпионили за объектами.
3 октября над аэропортом Мюнхена были замечены беспилотники. Воздушная гавань приостанавливала полеты. Bild писала, что речь шла о военных разведывательных дронах. По данным издания, БПЛА также зафиксировали в западной части аэропорта Франкфурта. Полицейские задержали 41-летнего гражданина Хорватии, управлявшего дроном. Против него возбуждено дело об административном правонарушении, ведется расследование.