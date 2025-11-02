Зеленский заявил о получении новых систем Patriot из Германии

В сентябре стало известно, что Германия поставит Украине две системы зенитного ракетного комплекса Patriot, а от Франции Киев получит истребители Mirage. Договоренности об этом были заключены во время встречи в формате «Рамштайн» в Лондоне 9 сентября. Великобритания, как сообщалось, профинансирует производство нескольких тысяч ударных беспилотников, которые будут отправлены на Украину в течение года.