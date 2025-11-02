Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский заявил о получении новых систем Patriot из Германии

Ведомости

Германия передала Украине обещанные системы противоздушной обороны Patriot, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Мы укрепили компонент "пэтриотов" в нашей украинской противовоздушной обороне», – написал он, поблагодарив за это решение ФРГ и канцлера Фридриха Мерца.

Усиление ПВО готовилось «некоторое время» и теперь достигнутые договоренности выполнены, сказал украинский президент. Зеленский добавил, что переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению ПВО продолжаются «на уровне правительств и непосредственно с производителями необходимых систем».

В сентябре стало известно, что Германия поставит Украине две системы зенитного ракетного комплекса Patriot, а от Франции Киев получит истребители Mirage. Договоренности об этом были заключены во время встречи в формате «Рамштайн» в Лондоне 9 сентября. Великобритания, как сообщалось, профинансирует производство нескольких тысяч ударных беспилотников, которые будут отправлены на Украину в течение года.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте