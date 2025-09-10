Газета
Украине поставят две системы Patriot и истребители Mirage

Ведомости

Германия поставит Украине две системы зенитного ракетного комплекса Patriot, Франция – истребители Mirage. Об этом сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Договоренности были заключены во время встречи в формате «Рамштайн» в Лондоне 9 сентября.

Великобритания, по словам Шмыгаля, профинансирует производство нескольких тысяч ударных беспилотников. Они будут отправлены на Украину в течение года. Дания начала совместную работу с украинскими предприятия по производству ракет большой дальности. Чехия поставит более 1 млн боеприпасов к концу 2025 г., пишет министр. Польша передаст 10 000 снарядов 155 калибра.

Норвегия обещает запустить совместный центр подготовки украинских военнослужащих. Страны, по словам Шмыгаля, продолжат финансовую поддержку Украины.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе пресс-конференции после встречи в формате «Рамштайн» заявил, что Германия заключила ряд контрактов по поддержке закупки дальнобойных беспилотников для Украины. Сейчас ФРГ разрабатывает контракты на поставку беспилотников на сумму 300 млн евро.

9 сентября в Лондоне прошла встреча контактной группы по содействию Украине в формате «Рамштайн». Объединение было создано экс-генсеком НАТО Ллойдом Остином после начала Россией спецоперации в 2022 г. Сейчас мероприятие лидеров стран НАТО и партнеров альянса на базе «Рамштайн» насчитывает порядка 50 стран.

