Украине поставят две системы Patriot и истребители Mirage

Германия поставит Украине две системы зенитного ракетного комплекса Patriot, Франция – истребители Mirage. Об этом сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . Договоренности были заключены во время встречи в формате «Рамштайн» в Лондоне 9 сентября.