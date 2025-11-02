На Украине подтвердили гибель солдат ВСУ после удара во время построения
Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило, что российские удары по Днепропетровской области ликвидировали украинских военных во время построения на открытой местности. Об этом пишет «Страна» со ссылкой на украинскую группировку войск «Восток».
В настоящий момент на Украине пытаются выяснить, соблюдались ли требования о своевременном оповещении о ракетной опасности, о запрете размещения личного состава и проведении сборов на открытой местности. Кроме того, выясняется, как командование проверяет размещение солдат.
Минобороны РФ сообщало, что 1 ноября расчет самоходного миномета «Тюльпан» группировки войск «Восток» уничтожил укрепленный пункт управления БПЛА противника в Днепропетровской области.
31 октября оборонное ведомство РФ сообщило, что российские силы взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области. Продвижение российских войск продолжается на нескольких направлениях.